Четверо человек госпитализированы в тяжелом состоянии после массового ДТП на Софийской

Врачи четырех больниц выхаживают пострадавших автомобилистов и пассажиров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все 16 человек, пострадавших в жутком массовом ДТП на Софийской улице, госпитализированы в несколько больниц Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

- В результате ДТП на Софийской улице в больницы города доставлены 16 человек, - отчитались в ведомстве.

Взрослых увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, в больницу №26, в Александровскую больницу, а двоих детей - в больницу имени Раухфуса. По словам комитета, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи НИИ скорой помощи. Еще четверо остаются в тяжелом состоянии, пятеро взрослых получили травмы средней степени тяжести, в таком же состоянии находятся 17-летний подросток и 6-летний ребенок.

Предварительно, виновником ДТП стал самосвал, который выехал на встречную полосу и смял 12 автомобилей. Официальную причину случившегося еще не определили, но по предположениям очевидцев, у самосвала отказали тормоза.