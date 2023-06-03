Видео момента массового ДТП на Софийской появилось в сети

В аварии пострадало 16 человек. Фото: соцсети

В сети появилось видео, запечатлевшее момент массового ДТП на Софийской улице. Кадры с камер видеонаблюдения начали наводнять соцсети.

На видео заметно, как загруженный песком самосвал на большой скорости съезжает со своей полосы влево, но не врезается в разделительный островок, а влетает прямиком во встречные машины. Первым автомобилям страшно не повезло - их буквально смяло под колесами махины. Спасателям пришлось деблокировать нескольких людей из покореженных салонов.

Новости на данный момент неутешительные: 16 человек пострадали в этой крупной аварии. Именно столько людей с различными травмами приняли четыре больницы Петербурга, отчитался комитет по здравоохранению.

- ДТП спровоцировал 36-летний водитель грузового автомобиля «Ивеко», который выехал на полосу встречного движения, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полиция продолжает проверку по факту случившегося. Детали происшествия устанавливаются.