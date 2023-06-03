Дожди и +10 градусов ждут Петербург 3 июня

Синоптики обещают, что осадки будут кратковременными. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый июньский выходной, увы, не собирается радовать жителей Петербурга теплом. Погода в субботу, 3 июня, будет не слишком приятной для прогулок. Ожидаются холод и кратковременные дожди, сообщил в своем телеграм-канале главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По прогнозу синоптика, Петербург останется под влиянием холодной тыловой части циклона. Температура будет значительно ниже климатической нормы. Небо затянет дождевыми облаками, в течение дня многократно пригодятся зонтики.

- Облаков в небе станет больше, пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели будут на 6-7 градусов ниже положенных по климату, - уточнил Михаил Леус.

В течение дня воздух прогреется не больше чем до +10...+12 градусов, по области ожидается от +9 до +14 градусов. Ветер будет умеренным, 5-10 м/с, а атмосферное давление составит 760 мм рт. ст.