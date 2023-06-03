Международные соревнования по дзюдо стартовали в Петербурге

На состязания съедутся спортсмены из России, Грузии, Сербии и еще 10 стран. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге стартовали XI международные соревнования по дзюдо на Кубок Анатолия Рахлина среди юношей. Состязания в честь 85-летия заслуженного тренера России Рахлина проведут в спортивном комплексе «Юбилейный», сообщили в пресс-службе Смольного.

Сразиться съехались две тысячи участников из России и 12 государств, в том числе из Грузии, Сербии, Монголии, Казахстана, Таджикистана и других стран. Участников поприветствовали первые лица города и северо-западного региона.

- Анатолий Семенович Рахлин возродил школу дзюдо в нашем городе. Он подготовил более 100 мастеров спорта, он воспитал нашего Президента Владимира Владимировича Путина, - отметил на открытии соревнований губернатор Александр Беглов и подчеркнул, что в учениках Рахлина были также известные ныне тренеры, политики и бизнесмены.

Сегодня в Петербурге дзюдо продвигают в родном клубе Рахлина «Турбостроитель», в спортивной школе, работающей под его эгидой, а также в Училище олимпийского резерва №1. Кроме того, в городе открыты секции дзюдо в 120 спортивных учреждениях, в них тренируют 10 тысяч человек.