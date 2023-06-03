В саду будут проводить экскурсии и литературные чтения. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Сад Мариинского дворца снова открылся для жителей Петербурга на лето. Некогда закрытое место отдыха депутатов городского Заксобрания сделали доступным для общего отдыха в прошлом июне впервые за 178 лет. Сад готов встречать гостей до середины октября по субботам и воскресеньям с 11:00 до 19:00, сообщили в пресс-службе петербургского парламента.

Уже 3 июня там пройдут первые бесплатные экскурсии - посетителям расскажут историю этого зеленого уголка за Мариинским дворцом. Кроме того, возродится проект «Читаем вслух» - поклонники классической литературы будут читать любимые стихи. Атмосферы добавит музыка из громкоговорителей и летнее кафе, где можно взять перекус.

- Изюминка сада - сиреневый фонтан и редкие сорта сирени в кадках из известных питомников России, - рассказали в пресс-службе парламента.

Сейчас в саду буйно цветут китайские яблони, черемуха Маака, японская айва, сирень, шиповник, розы и груши. Соседствуют с ароматными деревьями и кустарниками несколько видов кленов и дуб.