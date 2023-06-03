Мокрый снег пошел на севере Петербурга 3 июня

Мокрые осадки удивили местных жителей. Фото: соцсети

Холодный и неожиданный для лета «подарок» сделала природа Петербургу 3 июня. Днем в субботу на севере города внезапно повалил снег. Мокрые хлопья засняли на видео жители округа Гражданка.

- Ладно, сегодня не загораем, - пошутили горожане в комментариях.

Однако порция зимней погоды досталась только одному району Петербурга, в других, судя по фотографиям и комментариям в соцсетях, петербуржцев радовало солнце и голубое небо с облаками.

Как сообщал главный специалист центра «Фобос», пока Северной столице не очень везет с летней погодой - июнь начался с холодных температур, вставших на отметку +10...+12 градусов. Это на 6-7 градусов ниже климатической нормы. В воскресенье, увы, город ждет практически то же самое. Потепление обещают со следующей недели.