На Октябрьской набережной начали сносить историческое здание Невской писчебумажной фабрики

Следователи уже приостановили работы. Фото: t.me/sos_spb_snos

Днем в субботу, 3 июня, тяжелая строительная техника начала сносить историческое дореволюционное здание на Октябрьской набережной, 56. Об этом в соцсетях сообщили обеспокоенные активисты, которые боролись за то, чтобы «Дом для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» признали памятником и оставили в сохранности.

Градозащитники подавали в комитет по государственному контролю и охране памятников (КГИОП) заявление о выявлении памятника, но в КГИОП не сочли здание исторически важным. Однако на момент сноса решение властей не было оформлено на документах.

- Документально это пока никак не оформлено, поэтому мы не успели оспорить отказ в суде. Поэтому застройщик торопится снести дом, - уверены активисты.

Этим зданием в январе интересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он потребовал провести проверку по факту подготовки сноса. Сейчас в дело снова вмешались следователи - они приостановили работы и опечатывают здание и технику.