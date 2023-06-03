«Пушкинскую Ласточку» запустили в первый рейс с Балтийского вокзала

Проект воплотила в жизнь Октябрьская железная дорога. Фото: Администрация Гатчинского района

Новая электричка Петербурга- «Пушкинская Ласточка» - отправилась в свой первый рейс с Балтийского вокзала. В путь скорый поезд двинулся ровно в 15:01 в субботу, 3 июня.

Всем привычную электричку оформили красочными наклейками ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина - 225-летие великого поэта страна будет отмечать 6 июня. Идею воплотила в жизнь Октябрьская железная дорога.

Каждый вагон посвящен различным периодам жизни и творчества Пушкина. В первом разместили карту с местами поэта, до которых можно добраться на поезде. Второй обклеили наклейками по сюжетам его стихотворений, третий - по сюжетам ключевых произведений вроде «Пиковой дамы», «Капитанской дочки» и «Станционного смотрителя». Не обошлось без вагона со «сказками» и «Евгением Онегиным».

Внутри вагоны оформлены картинами по произведениям поэта. Фото: Администрация Гатчинского района

- Впервые для оформления состава использованы иллюстрации, сгенерированные искусственным интеллектом, - отметили в ОЖД.

Внутри вагонов пассажиры смогут не только рассмотреть иллюстрации, но и послушать тематический аудиогид.