Дело против доцента СПбГУ, выступавшего с критикой спецоперации, прекратили в суде

Из университета историка уже уволили. Фото: Олег ЗОЛОТО

Административное дело, возбужденное против доцента Санкт-Петербургского государственного университета Михаила Белоусова, прекратили в суде. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 3 июня.

- Суд прекратил производство по делу в связи с истечением сроков давности, - уточнила пресс-служба причины такого решения.

Белоусов стал негативно известен в связи со своими высказываниями. В соцсетях мужчина оставил русофобное высказывание, а осенью прошлого года публично озвучил свое негативное отношение к специальной военной операции. Доцент рассказал студентам, что думает об участии Вооруженных сил России в СВО. Таким образом мужчина умышленно дискредитировал цели и работу ВС.

Из самого университета доцента уже уволили. Комиссия по этике посчитала, что Белоусов неуместно иронизировал над смертью студента, погибшего на спецоперации.