Новая школа на Тверской улице в Колпино примет учеников с 1 сентября

В здании оборудуют библиотеку, игровые, хореографический зал. Фото: пресс-служба Смольного

С 1 сентября в Колпинском районе откроется новая школа. Здание учреждения №455 на Тверской улице практически достроили, сообщили в пресс-службе губернатора Петербурга.

Школа рассчитана на 550 детей, в том числе маломобильных - для них устанавливают пандусы, лифты, подъемники на сцене в актовом зале и в бассейне, а также кнопки вызова персонала. Здание оборудуют бассейном, спортивным, актовым и хореографическим залами, библиотекой с читальным залом, медиатекой. Будут в школе также лингафонные кабинет со звуковой и проекционной аппаратурой, а еще игровые комнаты и спальни для младших школьников.

- Кроме того, школу оснастят цифровой техникой последнего поколения. В ней планируется создать кванториум, - отметил губернатор в ходе рабочего объезда.

Снаружи появится стадион со спортивными площадками, зоны для отдыха и подвижных игр. Первый корпус школы №455 ввели в прошлом году на Понтонной улице.