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НовостиСпорт3 июня 2023 17:03

«Зенит» обыграл воронежский «Факел» в заключительном матче сезона

Игра закончилась со счетом 1:0
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Единственный гол забил Александр Ерохин.

Единственный гол забил Александр Ерохин.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Зенит» стал победителем в заключительной игре чемпионского сезона 2022-2023 года. Петербургский клуб обыграл воронежский «Факел» со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Александр Ерохин во втором тайме.

- Побеждаем в заключительном матче чемпионского сезона! - порадовалась пресс-служба футбольного клуба.

Игра прошла на «Газпром Арене», после нее для фанатов устроили масштабную дискотеку прямо на газоне стадиона. Лучшим игроком матча признали защитника Данила Кругового.

По итогам всех 30 туров команда сине-бело-голубых под крылом тренера Сергея Семака набрала 70 очков. Ранее «Зенит» в девятый раз завоевал золото чемпионата России по футболу. Клуб досрочно стал чемпионом МИР РПЛ в текущем сезоне, обыграв московского «Спартака». Победы за сине-бело-голубыми оставались еще в восьми сезонах, начиная с 2007 года.