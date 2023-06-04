Кратковременные дожди придут в Петербург 4 июня

Дожди придут в Петербург 4 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге наступила череда кратковременных дождей. Как оказалось, над территорией региона навис циклон, который и принес с собой новую партию облаков. Об этом сообщил в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

– В таких условиях жителям региона следует ожидать облачную, с прояснениями после полудня, погоду, – сообщил метеоролог.

Температура воздуха тоже решила особо не баловать петербуржцев: показатели термометра будут колебаться от 12 до 14 градусов тепла. По области, как сообщил Леус, местами будет еще холоднее: от десяти до плюс 15 градусов. Ветер, кстати, тоже появится, но не сильный: от четырех до девяти метров в секунду.

А в понедельник, по словам метеоролога, вероятность прихода в город нового дождя очень мала. Когда циклон покинет Северную столицу, температура воздуха достигнет от плюс 15 до 17 градусов.