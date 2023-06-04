Женщина пострадала в пожаре на Северном проспекте в Петербурге

Женщина пострадала в пожаре. Фото: Олег ЗОЛОТО

Утро в Выборгском районе началось с не очень хороших новостей. Там на Северном проспекте около десяти часов утра, 4 июня, случился пожар. Как выяснилось, в огне пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

–На место происшествия оперативно прибыли 15 спасателей на трех пожарных машинах, – рассказали в организации.

Как сообщили в пресс-службе, пламя возникло и начало поедать одно из помещений, а также коридор в трехкомнатной отдельной квартире. Всего возгорание зацепило площадь в 30 квадратных метров. Кроме того, как сообщили сотрудники МЧС, поджариться успела и обстановка на лестничной клетке. Там огонь распространился на площади десять квадратных метров. Усилиями спасателей последние языки пламени удалось усмирить меньше, чем за полчаса. А окончательно они потухли к 10:39.