Историческую писчебумажную фабрику снесли вопреки запрету СК Петербурга

Историческую писчебумажную фабрику снесли вопреки запрету СК. Фото: t.me/save_spb

Исторический дом для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» все-таки уничтожили вечером, 3 июня. К слову, застройщика не напугал даже дневной визит и запрет Следственного комитета города на какие-либо манипуляции со зданием. Об этом сообщили активисты-градозащитники в своем телеграм-канале «Живой город».

– Здание практически снесли под ноль. Полиция не вмешивается, – оставили подпись под видеозаписью с работой тяжелой техники.

Напомним, что днем того же дня здание, как говорится, еще стояло и не шелохалось. Но, как только к нему приблизились рабочие на огромных строительных машинах, градозащитники начали усердно бить во все колокола. Они также сообщили, что это уже вторая попытка с начала 2023 года снести объект.

Как выяснилось, местная компания-застройщик хочет построить на месте разрушенного исторического здания апарт-отель.