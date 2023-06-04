Восемь человек оказались в больнице после массового ДТП на Софийской улице

Двое детей пострадали в ДТП. Фото: СОЦСЕТИ

Из-за массовой аварии, произошедшей субботним утром, 3 июня, в больницах Петербурга оказалось восемь человек. Двое пострадавших – дети. Об этом сообщили в пресс-службе комитета здравоохранения Петербурга.

– Спустя сутки после аварии в НИИ скорой помощи в реанимации все еще находятся два пострадавших человека, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Медики также добавили, что одного из попавших в ДТП уже перевели в стационарное отделение в состоянии средней степени тяжести, а еще другого пациента отправили долечиваться дома.

Кроме того, пострадавших госпитализировали и в городскую больницу № 26: там в отделении сочетанной травмы находятся два человека в среднетяжелом состоянии. Самые маленькие и невольные участники аварии находятся в детской больнице имени Раухфуса в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что виновник ДТП – грузовик – двигался в сторону Пражской улицы, но на пересечении с Софийской подмял под себя впереди идущий «Опель». После фура вылетела на встречку, где наехала еще на десять автомобилей.