Находчивый водитель выкинул загоревшийся мусор на 66 км КАД в Петербурге

Находчивый водитель выкинул загоревшийся мусор на 66 км КАД. Фото: vk.com/spb_today

На дороге может произойти все, что угодно: массовое ДТП, сбитые мотоциклисты, а также машины-перевертыши. Но импровизированный мусорный полигон, охваченный огнем, определенно новый перфоманс для автолюбителей на 66 километре внешней стороны КАД. Так, 4 июня, неподалеку от съезда на Московское шоссе, в кузове грузовика загорелись отходы. Как сообщают очевидцы, приславшие spb.kp.ru видео, водитель не растерялся и вывалил все охваченные огнем деревяшки прямо на проезжую часть.

– Правильно сделал. И машину сохранил, и не допустил того, что огонь перекинулся на другие автомобили, – прокомментировали разлетевшийся по соцсетям ролик пользователи.

Причины, кстати, по которым прямо в грузовой платформе случился пожар, пока что неизвестны. Одни читатели подозревают, что в сухостой попал бычок от сигареты. Другие рассуждают о возможности слишком большой кузова из-за того, что не перекрыт его подогрев. Но одно ясно точно: смекалки водителю фуры не занимать. После того, как огромная мусорная куча оказалась на КАДе, как сообщают очевидцы, он принялся усмирять пламя из огнетушителя.