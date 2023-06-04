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НовостиОбщество4 июня 2023 11:33

В список погранпунктов для въезда в Россию по электронной визе добавили три участка Большого порта Петербурга

Запустят визу с 1 июля
Элеонора КУРЮМОВА
В перечень добавили три участка морского пункта пропуска Большой порт.

В перечень добавили три участка морского пункта пропуска Большой порт.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В список пограничных пунктов, через которые иностранцы смогут попасть в Россию, добавили три участка морского Большого порта Петербурга. Легально, кстати, приехать в Северную столицу можно по единой электронной визе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ. Оно появилось 4 июня на сайте правительства.

– Въезд в Россию возможен на основании единой электронной визы через пропускной пункт «Большой порт Петербурга», – говорится в тексте нового документа.

Теперь, кроме участка Морской вокзал, будут действовать погранзоны через Форт Константин, Английскую и Лейтенанта Шмидта набережные. Кстати, подписанное распоряжение – лишь часть подготовки по запуску единой электронной визы. Напомним, что по ней посещать Россию можно будет уже с 1 июля 2023 года.