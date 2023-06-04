Сильный ветер придет в Петербург 5 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Солнечное и согревающее все в округе лето, вероятно, заблудилось где-то по пути в Петербург. Потому что сегодня, 4 июня, столбик термометра не превышает плюс 14 градусов, а завтра в городе на Неве синоптики уже пообещали мощные порывы ветра. О неблагоприятном погодном явлении предупредила пресс-служба главного управления МЧС России по Петербургу.

– Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 5 июня, в понедельник, в Северной столице ожидается усиление ветра. Порывы достигнут скорости в 15 метров в секунду, – уточнили в пресс-службе.

Напомним, что долгожданное повышение температуры дошло до Петербурга. Да, погода стоит ветреная и потепление неощутимо в череде суетных дней, но все же оно пришло. Кстати, как сообщал главный синоптик города на Неве Александр Колесов, уже с новой рабочей недели горожане смогут рассчитывать температуру воздуха до 17 градусов.