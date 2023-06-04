Власти Петербурга объяснили отключение горячей воды летом вынужденными проверками теплосетей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Отключение воды жарким летом – отдельный вид искусства и аттракционов для жителей Петербурга. Но, к сожалению, от этого невозможно куда-либо спрятаться. Поэтому вице-губернатор Сергей Дрегваль подробно рассказал о причинах и сроках перекрытия работы теплосетей.

– Если бы можно было не отключать, мы бы не делали бы этого. Но есть необходимости в межотопительный период проверить трубы, – уточнил общественник в прямом прямом эфире Центра управления регионом.

Он пояснил, что сегодня теплоснабжение осматривается в несколько этапов. Один из них – гидравлические испытания: под повышенным давлением специалисты обнаруживают слабые участки линии. Такие меры необходимы для того, чтобы снизить количество прорывов зимой.

Второй этап – оценка котельных и ТЭЦ. Вице-губернатор сравнил такие манипуляции с проведением техосмотра машины. К слову, тоже раз в некоторое время. Он подчеркнул, что это обязательные процедуры, но ежегодно их удается выполнять их быстрее. В среднем. воду могут отключить от одного до 14 дней.