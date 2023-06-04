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НовостиОбщество4 июня 2023 13:35

Власти Петербурга объяснили отключение горячей воды летом вынужденными проверками теплосетей

Как правило, отключение длится от одного до 14 дней
Элеонора КУРЮМОВА
Власти Петербурга объяснили отключение горячей воды летом вынужденными проверками теплосетей.

Власти Петербурга объяснили отключение горячей воды летом вынужденными проверками теплосетей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Отключение воды жарким летом – отдельный вид искусства и аттракционов для жителей Петербурга. Но, к сожалению, от этого невозможно куда-либо спрятаться. Поэтому вице-губернатор Сергей Дрегваль подробно рассказал о причинах и сроках перекрытия работы теплосетей.

– Если бы можно было не отключать, мы бы не делали бы этого. Но есть необходимости в межотопительный период проверить трубы, – уточнил общественник в прямом прямом эфире Центра управления регионом.

Он пояснил, что сегодня теплоснабжение осматривается в несколько этапов. Один из них – гидравлические испытания: под повышенным давлением специалисты обнаруживают слабые участки линии. Такие меры необходимы для того, чтобы снизить количество прорывов зимой.

Второй этап – оценка котельных и ТЭЦ. Вице-губернатор сравнил такие манипуляции с проведением техосмотра машины. К слову, тоже раз в некоторое время. Он подчеркнул, что это обязательные процедуры, но ежегодно их удается выполнять их быстрее. В среднем. воду могут отключить от одного до 14 дней.