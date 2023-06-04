Прямые рейсы из Петербурга во Владивосток и Хабаровск запустил «Аэрофлот». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Улететь из Петербурга в Хабаровск или Владивосток стало гораздо проще. Компания «Аэрофлот» запустила регулярные прямые рейсы на время летних каникул и отпусков – с июня по сентябрь. Летать самолеты будут несколько раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

– Из Пулково железные птицы будут выдвигаться во Владивосток до четырех раз в неделю, а в Хабаровск — до трех, – уточнили в пресс-службе организатора перелетов.

Кстати, актуальное расписание уже есть на сайте знаменитой авиакомпании. Как оказалось, переносить сквозь тысячи километров пассажиров будут новомодные Boeing 777. Как отметили в пресс-службе, в течение всего лета пилоты еженедельно будут выполнять более 100 рейсов в из Москвы и Санкт-Петербурга на Дальний Восток. Это обеспечит необходимый уровень транспортной доступности и мобильности населения.