42-летняя женщина напоила и ограбила петербуржца

Женщина украла 11 тысяч рублей, телефон «Редми 10». Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неизвестная дамочка опоила петербуржца алкоголем и ударила его стеклянной бутылкой по голове. Убедившись, что в ближайшее время мужчина не проснется, она скрылась из его квартиры. Но прихватила с собой деньги и телефон модели «Редми 10». Накануне ее задержали сотрудники полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

– В отделение обратился 38-летний житель поселка Шушары. Он сообщил, что некоторое время назад в его жилье малознакомая барышня распивала с ним алкоголь, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Полицейским удалось задержать неуловимую даму. Вечером 2 июня на территории совхоза в поселке Шушары они поймали ранее судимую 42-летнюю женщину. На нее завели уголовное дело из-за разбоя. Более того, избрали подписку о невыезде как меру пресечения. Максимально нарушительнице грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.