71-летний петербуржец отдал мошенникам более пяти миллионов рублей

Мошенники заставили 71-летнего петербуржца отдать им более пяти миллионов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

71-летний житель Петродворцового района обратился в местную полицию. Как выяснилось, сначала он перевел почти 800 тысяч рублей мошеннице, которая представилась сотрудником ОВД. А где-то через неделю к нему наведался еще один злоумышленник и убедил, что квартире пожилого человека будет безопаснее в чужих руках. В общей сложности пострадавший местный житель отдал пять миллионов и 90 тысяч рублей преступникам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

– Сейчас правоохранители возбудили уголовное дело. Полиция пытается установить и задержать причастных к обману и преступлению, – уточнили в ведомстве.

Как сообщили следователи, злоумышленник договорился о встрече с пенсионером 30 мая около 12 часов ночи. Неподалеку от ранее проданного жилья потерпевший передал неизвестному 4,3 миллиона рублей. После чего обманщик быстро исчез с места происшествия на автомобиле «Додж Караван».