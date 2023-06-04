7-месячный младенец из Петербурга задохнулся из-за попадания в простенок

Упавший в простенок 7-месячный младенец из Петербурга задохнулся. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне днем в многодетной семье из Петербурга произошла трагедия. Семимесячный младенец задохнулся из-за того, что перекатился на другой бок. Малыш повернулся и оказался зажат между кроватью и стеной в детской комнате. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

– Около трех часов дня родители, согласно распорядку дня, уложили мальчика на дневной сон, – пояснили в агентстве.

Но меньше, чем через 40 минут испуганный отец начал звонить в 112 и все возможные службы, надеясь на помощь. Диспетчерам он сообщил, что его малютка-сын не подает признаков жизни. К сожалению, как бы не спешили врачи, по приезде им оставалось одно – констатировать смерть малыша. Внешних признаков насильственной смерти фельдшера не обнаружили. В семье, как выяснилось, еще двое детей. Следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего.