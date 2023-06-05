Небольшое потепление начнется в Петербурге с 5 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге постепенно начинает выправляться погода. После жутких холодных дней в начале лета, температура постепенно начнет расти вверх, а пасмурные облака с дождями уходят. В понедельник, 5 июня 2023 года, станет теплее, но все еще ветрено. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица останется под влиянием юго-западной периферии циклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями и ветреная погода. При этом в Санкт-Петербурге осадков не ожидается, а на территории области кратковременные дожди местами пройдут, - рассказал синоптик.

Днем температура воздуха поднимется до плюс 15-17 градусов, по Ленинградской области 13-18 выше нуля. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

Во вторник без осадков и еще чуть теплее.