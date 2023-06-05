Банду налетчиков на брендовые магазины задержали в Петербурге

В Петербурге полиция задержала группу воров, обиравших пьяных пассажиров и магазины брендовой одежды Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге полиция задержала группу воров, обиравших пьяных пассажиров и магазины брендовой одежды. Банда орудовала в городе уже третий год. В основном они либо занимались карманными кражами у пассажиров такси, либо воровали в сетевых магазинах. Об этом 5 июня 2023 года сообщает главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Лидером группы являлся 33-летний мигрант. Пятеро участников, в том числе 27-летняя жена лидера, занимались кражами. Еще двое членов группы отвечали за сбыт похищенного имущества, - рассказали в полиции.

Часто воры, под видом частного такси, подбирали клиентов на улице. В салоне доводили жертв до кондиции, а после обворовывали. В магазинах же они снимали защитные клипсы с помощью магнитов.

По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела. Женщина и оба скупщика отпущены под обязательства о явке. Лидер и остальные члены группы заключены под стражу.