Продажи крупных застройщиков в Петербурге упали на 30%

В Петербурге упал спрос на новостройки более чем на 30% Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге у крупных застройщиков начали сильно падать продажи квартир. В первом квартале 2023 года спрос упал более чем на треть по сравнению с прошлым годом. Специалисты отмечают, что эта картина соответствует общему спаду на рынке. Об этом 4 июня 2023 года пишет РБК.

- Основанный в Петербурге девелопер Etalon Group отчитался, что в январе-марте 2023 года продажи составили 13,436 миллиардов рублей, что на 31,7 процентов меньше аналогичного периода прошлого года. Общая площадь реализованной недвижимости уменьшилась на 18,6 процентов, - пишет издание.

Другие крупные застройщики также отмечают сокращение продаж на 36,9 процентов до 25,7 миллиардов рублей. Специалисты отмечают, что пока что росту продаж ничего не может поспособствовать.