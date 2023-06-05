Пенсионерку из Петербурге шесть лет считали мертвой и не платили пенсию

Женщину ошибочно признали умершей и не платили пенсию 6 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге женщину шесть лет считали мертвой и не платили ей пенсию. Петербурженка несколько лет не могла доказать, что живая, пока в дело не вмешалась прокуратура. Об этом сообщили 5 июня 2023 года в ведомстве.

- Установлено, что с 2009 года заявительница является получателем пенсии по старости. Проверка прокуратуры показала, что в 2016 году на основании ошибочной информации о личности, выданной органами ЗАГС, составлена запись акта о смерти женщины, выплата пенсии прекращена на основании решения суда об объявлении ее умершей, - рассказали в прокуратуре.

Решение об актовой записи было отменено лишь в апреле 2022 года. Выплата пенсии по старости восстановлена с июня 2022 года. Также прокуратура потребовала, чтобы женщине выплатили всю пенсию за тот период, когда ее считали мертвой.