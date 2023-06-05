Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 июня 2023 7:25

Трупы молодой пары нашли в съемной квартире в Петербурге

Возлюбленные приехали из Северной Осетии
Анастасия НУРАДИЛОВА
В ситуации разбираются следователи.

В ситуации разбираются следователи.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Влюбленную пару из Северной Осетии нашли мертвыми в съемной квартире в Петербурге. 24-летний парень и 17-летняя девушка снимали квартиру на Витебском проспекте. По предварительной информации, они употребляли наркотики, в квартире нашли пакет с белым порошком.

- 24-летний неработающий парень и 17-летняя девушка, жители Северной Осетии, проживали в съемной квартире дома 101 на Витебском проспекте, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Следователи нашли на месте происшествия разделочную доску, три пластиковые карты, денежную купюру со следами порошка, два сотовых телефона и ноутбук.

Тела направили в морг, где специалисты выяснят точную причину смерти. Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.