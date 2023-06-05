Сварщик изнасиловал 11-летнюю девочку в Петербурге

В полицию обратилась мама школьницы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Невском районе Северной столицы 11-летняя девочка стала жертвой изнасилования. Все произошло 3 июня около четырех часов вечера в квартире на улице Дмитрия Устинова. В полицию обратилась мама школьницы. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- По подозрению в изнасиловании по горячим следам у дома 8 на улице Дмитрия Устинова задержан 27-летний сварщик, проживающий в этом доме, - рассказал источник.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Сначала им предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Напомним, в съемной квартире на Витебском проспекте нашли тела влюбленной пары – 17-летней девушки и 24-летнего парня.