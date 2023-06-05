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НовостиПроисшествия5 июня 2023 7:50

Петербуржец изнасиловал в лесополосе 15-летнюю девочку и украл у нее телефон

В ситуации разбираются сотрудники полиции
Анастасия НУРАДИЛОВА
В ситуации разбираются сотрудники полиции.

В ситуации разбираются сотрудники полиции.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кронштадте 15-летняя девочка стала жертвой изнасилования. В полиции она рассказала, что все произошло вечером 4 июня в лесополосе на Кронштадтском шоссе. На нее напал мало знакомый парень по имени Марат. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- После изнасилования он открыто похитил у девочки мобильный телефон и сбежал, - рассказал источник.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее в полицию обратилась мама 11-летней девочки и рассказала, что ее дочь изнасиловал 27-летний сварщик. Полицейские разбираются в обстоятельствах преступления.