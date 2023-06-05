Налоговая служба попросила признать банкротом птицефабрику "Лебяжье" в Ленинградской области

Налоговая служба банкротит птицефабрику "Лебяжье" в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Птицефабрика "Лебяжье" в Ленинградской области, которая находится в Ломоносовском районе, может стать банкротом. Такое требование выдвинула налоговая служба из-за того, что у предприятия имеется долг перед бюджетом в размере 13,8 миллионов рублей. Об этом 5 июня 2023 года пишет "Деловой Петербург".

- Арбитраж рассматривает несколько дел, связанных с птицефабрикой и бывшими совладельцами бизнеса — Никитой Мельниковым и Владимир Куксовым, - пишет издание.

Один из исков о взыскании убытков в размере 243 миллионов рублей с Владимира Куксова. Второй иск против непосредственно птицефабрики. Дело об участке в 56 гектаров и зданиях, которые на нем расположены.

Отметим, что сама птицефабрика прекратила работать еще в 2020 года. Годом ранее предприятие собиралось продать часть имущества сельхозпредприятия, расплатившись таким образом с долгами в 1,9 миллионов рублей.