Двое петербуржцев устроили драку и стрельбу из-за возлюбленной

Пострадавший из-за стрельбы мужчина попал в больницу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, который стрелял из пневматики во дворе дома. Инцидент случился 3 июня на улице Халтурина в Петергофе. На мужчину с кулаками напал незнакомец, поэтому тот решил выстрелить, чтобы защититься. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Как выяснилось, мужчина напал на оппонента, потому что он бывший молодой человек его девушки. Конфликт перерос в драку, а драка – в стрельбу, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В итоге стрелявшего петербуржца отвезли в полицию, а нападавшего на него ревнивца – в одну из городских больниц. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.