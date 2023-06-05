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НовостиПроисшествия5 июня 2023 8:11

Двое петербуржцев устроили драку и стрельбу из-за возлюбленной

Мужчина напал на бывшего ухажера своей девушки
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пострадавший из-за стрельбы мужчина попал в больницу.

Пострадавший из-за стрельбы мужчина попал в больницу.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, который стрелял из пневматики во дворе дома. Инцидент случился 3 июня на улице Халтурина в Петергофе. На мужчину с кулаками напал незнакомец, поэтому тот решил выстрелить, чтобы защититься. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Как выяснилось, мужчина напал на оппонента, потому что он бывший молодой человек его девушки. Конфликт перерос в драку, а драка – в стрельбу, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В итоге стрелявшего петербуржца отвезли в полицию, а нападавшего на него ревнивца – в одну из городских больниц. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.