После сноса исторической писчебумажной фабрики в Петербурге СК возбудил уголовное дело

В офисе организации проводятся обыски. Фото: СК

Специалисты ведут расследование после сноса исторического Дома для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины». Здание имело признаки объекта культурного наследия. Сам дом находился на Октябрьской набережной. После его сноса возбуждено уголовное дело.

- По данным следствия, 3 июня 2023 года неустановленные лица из числа работников одной из организаций города, произвели демонтажные работы, повредив здание, - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу.

В офисе организации проводятся обыски. Следователи ищут предметы и документы, которые помогут выяснить все обстоятельства. Специалисты установят причины и условия, из-за которых было снесено историческое здание. Расследование уголовного дела продолжается.