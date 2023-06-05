Буйного грабителя цветочного магазина задержали в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала буйного мужчину, который устроил погром в кафе, а после ограбил цветочный магазин. Все произошло вечером 4 июня 2023 года в Петроградском районе Северной столицы. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В одиннадцатом часу вечера в полицию поступило сообщение о том, что в кафе на Кронверкском проспекте, 65, буйствует неизвестный, который пристает к посетителям и избил администратора заведения, - рассказали в полиции.

Когда стражи порядка прибыли на место, дебошир уже успел скрыться. Перед побегом он успел два раза ударить в лицо 30-летнему администратору заведения.

В тот же день спустя час поступило сообщение о том, что мужчина ворвался в цветочный магазина на улице Добролюбова и похитил из кассы 100 тысяч рублей.

Уже ночью полиция задержала 33-летнего ранее неоднократно судимый житель Петроградской Стороны. Возбуждено уголовное дело.