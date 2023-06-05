Трое пьяных мужчин устроили стрельбу в парадной в Кудрово

Полицейские задержали молодых людей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Кудрово задержали трех мужчин, которые устроили стрельбу в парадной. Инцидент произошел рано утром 4 июня во Всеволожском районе Ленобласти. В полицию обратилась женщина, которая услышала шум и выстрелы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- На место происшествия был направлен наряд патрульно-постовой службы, который там же и задержал троих молодых людей, в возрасте 21-22 лет, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Полицейские выяснили, что молодые люди выпивали на общем балконе на девятом этаже. Они пару раз выстрелили из газового пистолета, а потом вернулись в свою квартиру и продолжили застолье.

Специалисты отобрали у задержанных газовый пистолет, один травматический патрон с резиновой пулей, один газовый пистолетный патрон. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.