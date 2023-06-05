Суд Петербурга рассмотрит дело о пропаганде ЛГБТ в фильмах «Бриджит Джонс» и «Проклятие Чаки»

Материалы дела переданы судье. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольнинский районный суд Петербурга поступили материалы дела о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в фильмах. Наказывать из-за административного нарушения собирались «Ростелеком», потому что именно ему якобы принадлежит онлайн-кинотеатр «Wink», где опубликованы фильмы «Бриджит Джонс: Грани разумного», «Как живой», «Проклятие Чаки», «Английский цирюльник».

- «Ростелеком» рассказал Роскомнадзору, что с 1 марта не является организатором сервиса. Поэтому список фильмов сократился до единственного – «Как живой», там запрещенные сцены показали в феврале, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Решение из-за административного нарушения будет принято позже. Материалы дела уже передали судье, но они пока не приняты к производству.