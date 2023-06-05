Мужчина избил женщину на первом свидании в Петербурге / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге мужчина избил женщину на их первом свидании. 28-летний местный житель познакомился с 32-летней барышней в Интернете. Они договорились встретиться, но во время прогулки что-то пошло не так. Об этом 5 июня 2023 года рассказали в Росгвардии.

- Накануне около 05:30 часов сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии у дома 13/1 на Комендантском проспекте задержали гражданина, который на свидании с девушкой нанес ей телесные повреждения, - рассказали в ведомстве.

Оказалось, что мужчина по какой-то причине сильно толкнул свою спутницу, от чего та упала и очень сильно ударилась темечком. Женщина вызвала скорую помощь. Врачи прибыли на место и стали ей оказывать помощь, но пьяный мужчина стал всячески мешать медикам, после чего те и нажали на "тревожную" кнопку.

Задержанного, ранее неоднократно нарушавшего закон, доставили в 86 отдел полиции. 32-летняя пострадавшая госпитализирована.