В особняке Мишукова на Дворцовой набережной Петербурга окроют отель с рестораном

Особняк Мишукова на Дворцовой набережной приспособят под отель с рестораном Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Особняк Мишукова, который располагается на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, могут приспособить под гостиницу с рестораном. Об этом 5 июня 2023 года пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на комитете по охране памятников. Отмечается, что сейчас проектная документация находится на рассмотрении.

- Предполагается, что в здании будут выполнены перепланировки всех помещений. Там, где сохранилась ценная отделка, её отреставрируют. Приведут также в порядок фасады здания. Деревянные конструкции стропильной системы заменят на металлические, - пишет издание.

Во дворе здания сделают лифтовые шахты для удобства жильцов. Отмечается, что сейчас в доме завершены противоаварийные работы по фасадам. Сейчас продолжается ремонт внутренних помещений особняка.

Сколько будет стоить данный проект, неизвестно.