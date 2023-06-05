«Желтый» опасности из-за сильного ветра объявлен в Петербурге 5 июня

В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга объявили в городе "желтый" уровень опасности из-за погоды. В понедельник, 5 июня 2023 года, в Северной столице начнет бушевать ветер, поэтому жителей города просят быть максимально осторожными. Об этом рассказали в Смольном.

- По информации Pосгидрометцентра, с 13 часов до 21 часа 5 июня на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра порывами до 15 метров в секунду, - рассказали в городской администрации.

Напомним, что "желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. При таком ветре есть вероятность падения сухих деревьев, железных конструкций, а также плохо закрепленных знаков. Поэтому пешеходам надо быть максимально внимательными на улице, а автомобилистам парковать машины в безопасных местах.