Главный синоптик Петербурга Колесов пообещал потепление в выходные Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители и гости Санкт-Петербурга уже явно устали от холодов, которые накрыли город в начале лета. В некоторые дни температура еле-еле поднималась выше плюс 10 градусов. Потерпеть осталось еще немного. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в эфире Радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) рассказал, что потепление придет к выходным.

- Сейчас уже стабилизируется погода в Петербурге. Она становится более спокойная и ровная. Сегодня еще ветер, но температура близится к 15-17 градусам тепла и почти не будет осадков, - отметил синоптик.

Сильный ветер будет бушевать в понедельник, 5 июня, после чего утихнет. Особо заметные дожди пройдут в городе в ночь с 6 на 7 июня, после чего атмосферный фронт с облаками уйдет.

Далее температура воздуха ночами начнет подниматься до плюс 9-10 градусов, но по Ленинградской области пока до 2-3 градусов тепла. А уже с выходных и на следующей неделе изменится направление ветра, столбик термометра покажет под плюс 20.