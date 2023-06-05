Обгоревший труп мужчины нашли в автомобиле Renault в Гатчине

Полицейские передали труп мужчины в морг. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Ленобласти организовали проверку после гибели человека в полыхающем автомобиле. Обгоревший труп нашли утром 4 июня в сгоревшей машине Renault на улице Володарского в Гатчине. Об этом пишет «Мойка 78».

- В полицию обратились очевидцы, заявившие о полыхающем автомобиле, на заднем сидении которого лежит человек. На место утром 4 июня прибыли правоохранители и спасатели, последние потушили пламя и извлекли обгоревшее тело, - сообщает издание.

По предварительным данным, в машине погиб 59-летний мужчина, но он не являлся собственником иномарки. Тело отправили в морг, где специалисты выяснят точную причину смерти. Известно, что погибший житель Ленобласти несколько раз привлекался к ответственности за кражи.