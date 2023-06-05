20 тысяч человек примут участие в забеге «Белые ночи» в Петербурге Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В Санкт-Петербурге ночью 11 июня 2023 года пройдет масштабный марафон под названием "Белые ночи". Участники смогут пробежать не только марафон в 42,2 километров, но и 10 километров. Забег пройдет по ночному городу. В этом году собираются принять участие 20 тысяч человек. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

- Местом старта 32-го марафона «Белые ночи» выбрали Петровскую набережную, недалеко от знаменитого крейсера «Аврора». Участники 10 км побегут в сторону Петропавловской крепости, а марафонцы и участники эстафеты – в сторону телевизионной башни. Обе дистанции проходят по исторической части города, мимо самых известных достопримечательностей Петербурга, - пишет издание.

Начало марафона назначено на 22:00 часов. Забег на 10 километров - на 21:00 часов. Финиш растянется от часа до пяти ночи.