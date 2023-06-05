Незаконные киоски убрали в шести районах Петербурга

Работы по освобождению городской территории от незаконных торговых объектов проведены в шести районах Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с начала июня 2023 года уже прошли рейды по выявлению мест незаконной торговли в шести районах города. Инспекторы прошли в Кировском, Красносельском, Московском, Приморском, Невском и Василеостровском районах. Об этом 5 июня рассказали в Смольном.

- В результате работ в принудительном порядке от торговых объектов освобождено 18 незаконно занятых земельных участков, еще четыре участка пользователи покинули самостоятельно по требованию ККИ, - пояснили в городской администрации.

Так, на проспекте Стачек, на аллее Поликарпова, а также Комендантском проспекте, Пушковском шоссе и улице Типанова были убраны прилавки и киоски с овощами и фруктами. Незаконную торговлю искусственными цветами убрали с Торфяной дороги.

Также были освобождены участки на проспектах Просвещения и Ветеранов, улице Дыбенко и Ленинском проспекте.