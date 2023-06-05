Пассажиры Пулково смогут оплачивать парковку в аэропорту онлайн. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В аэропорту Пулково появится возможность оплаты парковки онлайн. Такой сервис запустили для петербуржцев и гостей города. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».

- Чтобы произвести оплату, путешественникам нужно отсканировать специальный QR-код на парковочном талоне. Далее потребуется выбрать удобный способ оплаты: банковской картой или SberPay, - говорится в сообщении.

Оплачивать парковку жители и гости города должны будут перед выездом с территории парковочного комплекса. Стоимость парковочного места при этом останется на том же уровне.

Напомним, недавно в Петербурге встретили новый рейс авиакомпании "Космос". Самолет в Пулково прилетел из Архангельска. Перелеты будут выполнять три раза в неделю.