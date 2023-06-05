Совет по улучшению качества жизни появится в Петербурге

Председателем Совета станет губернатор Александр Беглов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Совет по улучшению качества жизни при губернаторе Петербурга появится в Северной столице. Соответствующий документ опубликовали на сайте Смольного в пятницу, 2 июня. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

- Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н., - говорится в постановлении о создании нового совета.

Документ будет проходить антикоррупционную экспертизу до 16 июня. Предполагается, что участники Совета будут разрабатывать проекты по совершенствованию нормативной базы в социальной сфере, разрабатывать стратегию развития города и другое.

Председателем Совета станет губернатор Александр Беглов, а его заместителем – вице-губернатор Олег Эргашев.