Машину с подозреваемыми в убийстве гендиректора стройкомпании задержали в Петербурге

Мужчину и женщину отвезли в отдел полиции. Фото: Росгвардия

Сотрудники ОВО по Центральному району вместе с нарядом ГИБДД задержали в Петербурге подозреваемых в убийстве генерального директора строительной компании. Около двух часов дня 5 июня специалисты в рамках плана «Перехват» остановили на Троицком мосту машину Skoda Rapid.

- В салоне автомобиля находились подозреваемые в причастности к совершению на Глухарской улице в Приморском районе убийства 47-летнего гражданина, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу.

Иномарку и находившихся в ней мужчину и женщину отвезли в отдел полиции в Приморском районе для разбирательств.

Напомним, 5 июня на стройплощадке нашли труп с множественными огнестрельными ранениями. Неизвестные убили гендиректора строительной компании «Монолит» Виктора Алиева.