Виновника массового ДТП на Софийской улице арестовали в Петербурге

В аварии пострадали 16 человек. Фото: СОЦСЕТИ

Фрунзенский районный суд выбрал меру пресечения мужчине, который, по версии следствия, устроил массовую аварию на Софийской улице. Судебное заседание прошло вечером 5 июня. Задержанного отправили в следственный изолятор на два месяца, до 1 августа.

- В результате ДТП пострадали 16 человек, после осмотра госпитализированы в медицинское учреждение 11 человек, - сообщалось ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, из-за жуткого дорожно-транспортного происшествия несколько машин были смяты настолько, что доставать людей из автомобилей приходилось спасателям со специальной техникой.

- В результате ДТП водителю «УАЗ PATRIOT», а также двум его пассажирам был причинен тяжкий вред здоровью, иным участникам ДТП были также причинены телесные повреждения различной степени тяжести, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Очевидцы тогда предполагали, что у самосвала, загруженного песком, отказали тормоза, и поэтому он выехал на встречную полосу.