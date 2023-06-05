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НовостиПроисшествия5 июня 2023 15:56

Мужчину, до смерти забившего друга музыкальной колонкой, будут судить в Петербурге

Уголовное дело передали в суд
Анастасия НУРАДИЛОВА
Уголовное дело передали в суд.

Уголовное дело передали в суд.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Петродворцового района утвердила обвинительное заключение по делу о смерти мужчины из-за травм после драки. Инцидент случился в марте этого года. Пьяный житель Ломоносова напал на знакомого в квартире на улице Профсоюзной. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

- Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Мужчина ударил оппонента музыкальной колонкой по голове, а потом начал бить знакомого ногами и руками. От полученных травм пострадавший умер в машине скорой помощи. Уголовное дело передали в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.