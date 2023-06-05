Обуховский и Радиотехнический заводы объединились в один концерн в Петербурге

Обуховский и Радиотехнический заводы объединились в один концерн. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во время реорганизации к АО «Обуховский завод», который входит в концерн «Алмаз–Антей», присоединились еще два предприятия. Как выяснилось, новыми элементами акционерного общества с конца мая стали АО «Завод радиотехнического оборудования» (ЗРТО) и АО «Ордена Трудового Красного Знамени ВНИИ радиоаппаратуры» (ВНИИРА). Теперь в Петербурге полностью завершили оптимизацию учреждений, которые разрабатывают и производят радиотехнические системы. Информация об этом появилась на портале СПАРК.

– Оба предприятия начали работать на площадке Обуховского завода два года назад: еще в 2021 году. Сейчас же они перестали существовать как юрлица, – сообщили представители городского концерна.

Как добавили в пресс-службе головного предприятия, в соответствии с гражданским кодексом РФ АО «Обуховский завод» стал правопреемником АО «ЗРТО» и АО «ВНИИРА». Он обладает всеми правами и обязан выполнять возложенные на поглощенные компании обязанности.