Никита Кобелев станет главным режиссером Александринского театра в Петербурге

Главным режиссером Александринского театра станет Никита Кобелев. Фото: www.mayakovsky.ru

Московский продюсер Никита Кобелев совсем скоро возглавит пост главного режиссера Александринского театра. Уже в будущем сезоне жители Петербурга смогут прийти на пьесы молодого постановщика. Информацию об этом подтвердили spb.kp.ru в пресс-службе культурного учреждения.

– Кобелев – специалист, к которому очень хорошо относятся в театре. На Новой сцене в Москве и у нас с большим успехом и овациями прошел его спектакль «Тварь». Следующий по плану – перфоманс по роману Льва Толстого «Воскресение», – рассказал журналистам ТАСС на заседании худсовета руководитель труппы и народный артист России Валерий Фокин.

Он уточнил, что при выборе нового режиссера ориентировался на необходимость новых талантливых профессионалов. Более того, определяющими стали организаторские способности Кобелева. Как выяснилось, к 36-ти годам он обладает 10-летним стажем творческой работы в Театре имени Владимира Маяковского. К слову, постановщик даже преподавал целых четыре года на актерском факультете Российского института театрального искусства – ГИТИС.